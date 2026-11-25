(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Via libera del Cdm alla riforma delle province. Da quanto si apprende, alla riunione di oggi del Consiglio dei ministri, è stato dato il via libera al disegno di legge delega che prevede il ripristino dell'elezione diretta delle Province. "Reintrodurre l'elezione diretta di presidenti delle Province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all'efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell'autonomia", sottolinea la Lega in una nota. (ANSA).