(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha avviato la procedura per la nomina di Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell'Università di Bergamo e oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, alla presidenza dell'Anac. La proposta passerà al Parlamento per il parere obbligatorio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e tornerà poi in Cdm prima della formalizzazione finale della nomina con il Decreto del presidente della Repubblica. (ANSA).