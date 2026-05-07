(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il consiglio di amministrazione di Eni ha oggi nominato amministratore delegato e direttore generale Claudio Descalzi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della società con esclusione di specifiche attribuzioni che il consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge. Lo si legge in una nota. Il consiglio ha altresì confermato il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione, Giuseppina Di Foggia, nel sistema dei controlli interni, in particolare attraverso la gestione del rapporto gerarchico del responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del consiglio, in collegamento con l'amministratore delegato, quale incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il consiglio ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, da parte del presidente del cda Giuseppina Di Foggia e dei consiglieri Stefano Cappiello, Carolyn Adele Dittmeier, Benedetta Fiorini, Emma Marcegaglia, Matteo Petrella, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir (ANSA).