(ANSA) - LONDRA, 31 AGO - Il Carnevale di Notting Hill compie 60 anni all'insegna di "un'atmosfera estremamente positiva e festosa" tra le strade del quartiere, come ha sottolineato la polizia di Londra: il numero di arresti compiuti sinora - 169 - è tendenzialmente inferiore a quelli degli anni passati. La tradizionale festa della comunità caraibica, non immune ogni anno da episodi di violenza, ha attirato milioni di persone, inclusi tanti turisti, per assistere alla giornata clou con le variopinte sfilate in costume, fra balli e musica. "Il risultato dell'approccio proattivo è una riduzione della violenza grave rispetto agli anni precedenti", ha dichiarato la comandante Claire Smart, a capo dell'operazione di polizia, in un comunicato di Scotland Yard, che ha schierato oltre 7.000 agenti. Nel 2025 gli arresti erano stati 528 e 334 nel 2024: il bilancio iniziale sembra confermare un calo per la festa di strada più grande d'Europa, in attesa del dato complessivo comprendente anche i fermi compiuti oggi, giornata festiva in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. (ANSA).