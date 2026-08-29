(ANSA) - PESCARA, 29 AGO - Contro i padroni maleducati che lasciano a terra gli escrementi dei propri cani arrivano le pattuglie zoofile, con tanto di controlli e sanzioni. L'iniziativa è del comune abruzzese di Fossacesia che ha approvato lo schema di convenzione per la vigilanza sul benessere degli animali, la prevenzione del randagismo e la tutela del decoro e dell'igiene urbana. Nel mirino degli 'speciali' agenti ci saranno soprattutto chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane, chi non utilizza correttamente il guinzaglio, chi lascia l'animale libero o incustodito e chi non provvede alla regolare identificazione tramite microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina. I controlli delle Guardie Zoofile, che opereranno in raccordo con la Polizia Locale, riguarderanno inoltre eventuali situazioni di maltrattamento o mancato rispetto delle norme sul benessere animale. "Non è una guerra ai proprietari dei cani, anzi. È un'azione a tutela di chi gli animali li ama davvero e li gestisce con responsabilità - afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. La maggior parte dei cittadini raccoglie correttamente le deiezioni, usa il guinzaglio e si prende cura dei propri animali. Ma non possiamo accettare che pochi comportamenti incivili sporchino le nostre strade, le nostre piazze e le nostre aree verdi". "Vogliamo una Fossacesia ancora più pulita, più ordinata e più attenta al benessere degli animali - conclude -. Prima si informa e si sensibilizza, ma chi continua a violare le regole deve sapere che i controlli ci saranno e che, quando previsto dalla normativa, potranno scattare le sanzioni. Il decoro urbano non è soltanto una questione estetica ma riguarda anche la qualità della vita". (ANSA).