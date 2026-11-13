(ANSA) - BERLINO, 13 NOV - I servizi segreti tedeschi ottengono maggiori poteri per la difesa contro lo spionaggio, il terrorismo e il sabotaggio. Il Bundestag ha approvato una riforma di fondo della normativa sui servizi segreti: 309 deputati hanno votato a favore, 190 contro e 71 si sono astenuti. In questo modo, il Servizio federale di intelligence (Bnd) e l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) ottengono strumenti aggiuntivi, ad esempio per la sorveglianza delle telecomunicazioni e il confronto dei dati biometrici. (ANSA).