(ANSA) - ROMA, 06 MAR - È Teo ad aver trionfato alla finale di questa edizione di MasterChef Italia. Matteo Canzi, per tutti Teo, ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale - un imprevisto scontro a due - Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall'ultimo scontro Dounia, 28enne Oss di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. teo è stato incoronato dai giudici Bruno Barbieri. L'ultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, in Total Audience ha ottenuto (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) 1.121.000 spettatori medi con il 5,7% di share, perfettamente in linea rispetto ai due episodi della scorsa settimana e in crescita del +23% anche rispetto agli episodi precedenti di questa stagione. In particolare, ieri sera, il primo episodio ha raggiunto 1.215.000 spettatori e il 5,2% di share, con 1.592.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 1.028.000 spettatori medi e il 6,4% di share, con 1.364.000 contatti tv. Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.089.000 spettatori medi (2.035.000 per l'episodio 21 e 2.143.000 per l'episodio 22), in crescita del +3% rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Nel complesso, la stagione che si è chiusa ieri sera ottiene una Total Audience media di 840mila spettatori nel giovedì sera e di 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni (esclusa l'ultima serata): grazie a quest'ultimo dato, quella appena conclusa si accinge a essere la migliore delle ultime cinque stagioni. Super chiusura di stagione anche sul fronte social: il cooking show ha dominato la conversazione sui social nei giorni di messa in onda, e anche in questa ultima settimana - grazie alle 523mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 602mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente +63% e +67% rispetto all'omologa serata della scorsa edizione - MasterChef Italia è stato il titolo televisivo in assoluto più commentato nell'intera giornata televisiva di ieri. L'hashtag ufficiale #MasterChefIt è stato in testa ai Trending Topic per tutta la serata di ieri. Quella di quest'anno è stata la quarta finale per interazioni linear da quando viene monitorato il dato (dal 2017). Nel complesso, la stagione di MasterChef Italia sui canali social di Sky e Now ha portato circa 4,8 milioni di interazioni (+80% rispetto alla stagione precedente) e quasi 114 milioni di videoviews (+66%), con il 13% di contenuti in meno pubblicati. Al vincitore vanno 100.000 euro in gettoni d'oro, un corso di alta formazione presso Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette: "Il gusto del perché - Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina", in uscita il 12 marzo (Baldini+Castoldi). (ANSA).