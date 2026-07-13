(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Sciopero dei rider a Milano: il 15 luglio dalle 18 i fattorini di di Glovo, Deliveroo e Just Eat incroceranno le biciclette per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde come prevede l'ordinanza in vigore fino a settembre facendo in modo che non sia per loro una perdita di salario La decisione è stata presa, insieme alle categorie Nidil Cgil Milano e Filt Cgil Milano, lo scorso 10 luglio in una assemblea con presidio in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale. "Chiediamo a Glovo, Deliveroo e al Prefetto di Milano - ha spiegato Andrea Bacchin della Nidil Cgil - soluzioni tangibili per i lavoratori: misure che tutelino la loro salute senza costringerli a perdere salario. Lo sciopero sarà anche preparatorio all'incontro che si terrà il giorno successivo al Ministero del Lavoro, a Roma, dove le organizzazioni sindacali chiederanno l'applicazione degli ammortizzatori sociali anche per queste specifiche categorie di lavoratori". (ANSA).