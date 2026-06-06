(ANSA) - PARIGI, 06 GIU - L'Ucraina avrà un posto d'onore quest'anno alla sfilata militare per la Festa nazionale francese del 14 luglio, secondo quanto anticipato oggi da Le Figaro, che parla di un'edizione "spettacolare e molto militare", lontana dalle contaminazioni dei "tempi di pace". Per il quotidiano francese, la Festa nazionale sarà occasione "di una dimostrazione di capacità e determinazione". I 37 Paesi della Coalizione dei volenterosi, che si sono dichiarati disponibili ad offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina quando sarà varata una tregua, sono stati invitati a partecipare alla sfilata sugli Champs-Elysées. Nei cieli di Parigi, due Mirage 2000 pilotati da un ucraino e da un francese rappresenteranno il simbolo dell'impegno al fianco di Kiev. I due Mirage seguiranno la Pattuglia di Francia, uno degli aerei lascerà una scia con i colori nazionali ucraini. Non c'è ancora la lista dettagliata dei capi di Stato e di governo presenti, ma ci sarà certamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il comandante della Nato, generale Grynkewich. (ANSA).