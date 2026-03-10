(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il direttore geneale dell'Iea, l'agenzia internazionale per l'energia, Faith Birol ha annunciato, in una nota, di "aver convocato una riunione straordinaria nella giornata di oggi" con i rappresentanti degli stati membri per esaminare "l'attuale sicurezza delle forniture e e le condizioni di mercato" al fine di valutare "la decisione sulla possibile rilascio sul mercato delle scorte di emergenza". Birol ha ricordato come i paesi Iea detengano riserve strategiche per 1,2 milioni di barili con ulteriori 600 milioni detenuti dai privati per obblighi di legge. (ANSA).