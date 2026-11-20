(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Gli idranti sono stati aperti dalle forze dell'ordine a Torino sul corteo contro la guerra e il caro vita davanti alla chiesa della Gran Madre, quando i manifestanti hanno tentato di tornare su piazza Vittorio Veneto, dopo lanci di bottiglie contro polizia e carabinieri. Gli attivisti stanno utilizzando luci verdi a effetto laser per cercare di infastidire le forze dell'ordine. Il corteo, composto da qualche centinaio di persone, si è trovato il ponte sul Po chiuso dagli idranti ed è stato rimbalzato verso lo slargo di fronte alla chiesa. Le forze dell'ordine hanno proseguito a respingere i manifestanti col lancio di lacrimogeni. (ANSA).