(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - L'Idf "'condanna fermamente il grave atto di violenza avvenuto nell'area di Taybeh, nel corso del quale alcuni rappresentanti diplomatici sono stati aggrediti da rivoltosi israeliani''. Secondo una nota del portavoce, la polizia e l'Idf sono in loco ora nell'ambito dell'indagine aperta. ''La visita del consolato non era stata coordinata con l'esercito - sostiene l'Idf - e tale coordinamento è fondamentale per prevenire incidenti di questo tipo''. ''Secondo un accertamento preliminare, al momento dell'aggressione non erano presenti soldati sul posto. Tutte le circostanze legate all'episodio saranno oggetto di esame'' aggiunge l'Idf. (ANSA).