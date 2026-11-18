(ANSA) - TEL AVIV, 18 NOV - Un messaggio in lingua araba del Cogat, il coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori palestinesi, ha ordinato l'evacuazione agli abitanti dell'area di Bureij e Nuseirat, nel centro di Gaza per un'operazione militare. "L'Idf ha avviato un'operazione militare contro le infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, nell'area circostante la Linea Gialla", ha scritto il Cogat. Secondo i media di Gaza, carri armati e veicoli blindati israeliani sono avanzati nella zona per la prima volta dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Quds pubblica video dove si vedono sfollati che lasciano le loro case. (ANSA).