(ANSA) - TEL AVIV, 26 GEN - L'esercito israeliano ha annunciato il ritrovamento di Ran Gvili, spiegando che la salma è stata identificata e sta per essere sepolta in Israele. "Dopo aver completato il processo di identificazione da parte del Centro Nazionale di Medicina Legale in collaborazione con la Polizia Israeliana e il Rabbinato Militare, i rappresentanti delle Idf hanno informato la famiglia Gvili che il loro caro è stato identificato e sta per essere sepolto", ha affermato il portavoce militare. "L'Idf condivide il dolore della famiglia. Continueranno ad accompagnare le famiglie e i rimpatriati e a lavorare per rafforzare la sicurezza dei cittadini israeliani. Con questo, tutti i rapiti dalla Striscia di Gaza sono stati restituiti". (ANSA).