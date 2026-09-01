(ANSA) - TEL AVIV, 01 SET - Il portavoce dell'Idf riferisce che ''poco fa l'esercito ha colpito diversi obiettivi nella Striscia di Gaza per eliminare minacce alle forze di sicurezza. Non si sono registrati feriti tra le truppe''. I media palestinesi riportano che un'unità speciale, probabilmente composta da miliziani di Gaza anti-Hamas sostenuti dall'Idf, si è infiltrata nella parte occidentale di Gaza City, prima di essere scoperta da Hamas, facendo scoppiare uno scontro sul campo, in seguito al quale l'Idf ha effettuato un attacco con drone che ha provocato almeno un morto. (ANSA).