(ANSA) - ROVIGO, 07 APR - È stato identificato l'uomo che ha affisso il cartello contro la deputata del Pd di Rovigo, Nadia Romeo, che riportava minacce e offese oltre al simbolo di Casapound e una croce celtica. Ha 55 anni, è italiano, è nato a Monselice. Nella tarda serata di giovedì 2 aprile ha affisso, all'ingresso della sede Cgil di via Calatafimi a Rovigo, un cartello con una scritta: "Nadia Romeo sei solo una povera comunista di m... Guardati le spalle". La Procura, il sabato successivo, ha emesso nei suoi confronti un decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Digos della polizia di Stato della questura di Rovigo. Ora l'uomo è indagato per minaccia e per violenza o minaccia a un Corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, reati aggravati dall'aver agito con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. (ANSA).