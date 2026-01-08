(ANSA) - ROMA, 08 GEN - A novembre 2025 la domanda globale di viaggi aerei, misurata in ricavi per passeggero-chilometro (Rpk), è aumentata del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Lo rende noto l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata), specificando che la capacità totale, misurata in posti chilometro offerti, è cresciuta del 5,4% su base annua mentre il fattore di riempimento è stato dell'83,7% (+0,3%), segando un record per il mese di novembre. A fare da traino la domanda internazionale che è aumentata del 7,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 7,1% su base annua e il fattore di riempimento ha raggiunto l'84% (+0,4%). La domanda domestica è, invece, aumentata del 2,7% rispetto a novembre 2024. La capacità è cresciuta del 2,7% su base annua. Il fattore di riempimento è stato dell'83,2% (invariato rispetto a novembre 2024). "A novembre 2025 la forte domanda di viaggi aerei è proseguita, con una crescita annua del 5,7%. I fattori di carico hanno raggiunto un nuovo record dell'83,7% per il mese, mentre le compagnie aeree hanno continuato a soddisfare la crescente domanda dei passeggeri nonostante le persistenti limitazioni di capacità dovute alle difficoltà nella catena di fornitura. L'obiettivo del nuovo anno per il settore manifatturiero deve essere quello di aumentare la produzione per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree e l'arretrato di oltre 17.000 ordini di aeromobili raggiunto nel 2025 deve essere ridotto nel 2026", ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. (ANSA).