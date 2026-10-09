(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Ad ora il decorso post operatorio di Davide Iacopini prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale. E' sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico intensivo, e la prognosi è ancora strettamente riservata. E' quanto comunica l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini nel bollettino sulle condizioni dell'attore, ricoverato in terapia intensiva dopo aver riportato un trauma cranico grave a causa dell'aggressione da parte di due giovani a bordo di una minicar. (ANSA).