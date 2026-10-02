(ANSA) - WASHINGTON, 02 OTT - Centinaia di veterani, le loro famiglie e i loro sostenitori si sono riuniti a Memorial Circle, di fronte al cimitero di Arlington, per protestare contro la costruzione dell'arco di trionfo proposto da Donald Trump. Da quando il presidente ha proposto per la prima volta il nuovo monumento, che sarà alto circa 76 metri, i veterani vi si sono opposti sostenendo che l'opera violerebbe la solennità di quello che considerano un luogo sacro. "Lì riposano centinaia di migliaia di persone che hanno servito questo Paese con onore e hanno compiuto il sacrificio supremo. C'è la Tomba del Milite Ignoto. C'è la tomba di Kennedy. Si celebrano dai 20 ai 30 funerali ogni giorno. È un luogo sacro", ha dichiarato John Gunderson, veterano del Vietnam e uno degli organizzatori della protesta. La struttura è stata contestata anche da sperti di urbanistica secondo i quali cambierebbe il profilo di Washington. All'inizio di settembre l'amministrazione Trump ha annunciato che i lavori sarebbero cominciati nel giro di due settimane. (ANSA).