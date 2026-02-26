(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Una spinta in arrivo per il settore immobiliare Usa. I tassi dei mutui sono scesi sotto il 6% questa settimana per la prima volta in oltre tre anni, alimentando le aspettative su un'ondata di transazioni di case per la stagione primaverile. Il tasso medio per un mutuo a tasso fisso trentennale si è attestato al 5,98% nel corso della settimana, scivolando ai livelli più bassi da settembre del 2022 e in leggero calo rispetto alla scorsa settimana, ha riferito una nota di Freddie Mac, il colosso sponsorizzato dal governo Usa nel 1970, il cui compito è di garantire la liquidità e la stabilità del mercato immobiliare statunitense. (ANSA).