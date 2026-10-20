(ANSA) - FIRENZE, 20 OTT - Il gruppo Ferragamo chiude i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati di 675 milioni di euro, in calo del 2,8% a cambi correnti e in linea a cambi costanti rispetto ai 695 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel terzo trimestre dell'anno, si legge in una nota della maison, i ricavi sono pari a 207 milioni, in flessione del 6,2% a cambi correnti e del 3,5% a cambi costanti. Il canale di vendita diretta al consumatore (Dtc) registra nei nove mesi vendite nette per 537 milioni, in crescita dell'1,9% a cambi correnti e del 4% a cambi costanti, con andamenti positivi a cambi costanti in tutte le aree geografiche ad eccezione di Cina e Giappone. Le vendite nette all'ingrosso scendono a 123 milioni nei nove mesi, in calo del 15% a cambi correnti e del 13,4% a cambi costanti. A livello geografico, nei nove mesi le vendite nette aumentano in Nord America dell'11,2% a cambi costanti e del 7,3% a cambi correnti. Crescono anche in Centro e Sud America, rispettivamente del 4,8% e dell'11,2%. Diminuiscono invece nell'area Europa, Medio Oriente e Africa (-7,4% a cambi costanti e -8,6% a cambi correnti), in Asia Pacifico (-5,3% e -6,1%) e in Giappone (-2,2% e -12%). "Nonostante il persistente contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica - afferma Ferragamo -, il gruppo guarda con fiducia alle proprie prospettive di medio-lungo termine e continua a perseguire i propri obiettivi strategici con disciplina e determinazione, mantenendo una visione di lungo termine nonostante la volatilità del mercato nel breve periodo". (ANSA).