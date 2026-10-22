(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo Zegna sono aumentati dell'8,9% a 433,8 milioni e dell'8,2% su base organica. Il marchio Zegna ha registrato ricavi pari a 283,8 milioni, in crescita organica del 12,7% (a tassi di cambio costanti). I ricavi del Direct to consumer hanno raggiunto 335,3 milioni, in aumento dell'11,4% su base organica, sostenuti dal continuo e solido andamento di Zegna in tutti i mercati. Il canale Dtc Zegna ha registrato una crescita del 16,4% su base organica. Le Americhe hanno continuato a crescere a doppia cifra (+13,6% su base organica), e la Greater China Region è migliorata del 5,7% su base organica. Nei primi nove mesi del 2026, il gruppo ha registrato ricavi pari a 1.421,1 milioni, in crescita del 7,2% e dell'8,9% su base organica. "Affrontiamo gli ultimi mesi dell'anno con prudenza, ma anche con fiducia in uno scenario globale che resta incerto", ha dichiarato Ermenegildo 'Gildo' Zegna, presidente esecutivo del gruppo. (ANSA).