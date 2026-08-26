(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Nvidia chiude il secondo trimestre con ricavi in crescita del 106% a 96,2 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile per azione è risultato pari a 2,22 dollari, oltre le previsioni del mercato. Per il terzo trimestre il colosso dei chip prevede ricavi fra 105,84 e 110,16 miliardi. "L'intelligenza artificiale è al suo punto di svolta", ha detto l'amministratore delegato Jensen Huang. Nvidia ha registrato un utile netto in aumento del 126% a 59,7 miliardi di dollari, battendo le attese degli analisti per il 15mo trimestre consecutivi. Nonostante i risultati positivi, i titoli di Nvidia sono in calo a Wall Street nelle contrattazioni after hours. Dall'inizio dell'anno le azioni Nvidia hanno giadagnato oltre il 12% (ANSA).