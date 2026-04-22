(ANSA) - MILANO, 22 APR - Nel primo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registra un fatturato a 7.127 milioni di euro, in crescita del 10,8% a cambi costanti e del 4,1% a cambi correnti. I nuovi stili Optics degli Ai glasses Ray-Ban "partono con ottimi risultati", afferma il gruppo, che prevede "in media nei prossimi cinque anni, a cambi costanti, di realizzare una solida crescita dei ricavi totali, con una crescita sostanzialmente allineata dell'utile operativo adjusted". "Il terzo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra conferma, ancora una volta, la forza e la rilevanza della nostra visione e la capacità di tradurre le strategie in risultati concreti". Lo affermano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica commentando i risultati dei primi tre mesi dell'anno. "La crescita si è mantenuta robusta in tutte le aree geografiche e in tutti i business, grazie alla solidità delle nostre attività nel vision care e nell'eyewear, e alla nostra pipeline di innovazione. In un contesto incerto, proseguiamo il nostro percorso con chiarezza e fiducia, continuando a costruire il futuro in cui crediamo", concludono Milleri e du Saillant. (ANSA).