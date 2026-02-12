(ANSA) - BERLINO, 12 FEB - I piloti e il personale di bordo della Lufthansa sono entrati in sciopero come annunciato per oggi. La protesta, iniziata un minuto dopo la mezzanotte per 24 ore, riguarda Lufthansa e Lufthansa Cityline. Centinaia di voli sono stati cancellati, ma la compagnia aerea tedesca ha fatto saper di voler aiutare i passeggeri colpiti dai disagi prevedendo spostamenti su altri aerei e per chi viaggia in Germania il ricorso alla Deutsche Bahn. I circa 4800 piloti scioperano per ottenere pensioni aziendali più alte, ma il cda ha bocciato l'iniziativa del sindacato Ufo come "un'escalation inutile". (ANSA).