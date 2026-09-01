(ANSA) - TEHERAN, 01 SET - Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di far "pentire" gli Stati Uniti dei nuovi attacchi nell'area dello Stretto di Hormuz, mentre il presidente statunitense Donald Trump avvertiva Teheran di non reagire. "Una punizione severa attende gli aggressori; gli Stati Uniti si pentiranno dei loro nuovi attacchi", ha dichiarato il portavoce delle Guardie, Hossein Mohebi, in un post su X, dopo le esplosioni udite in diverse zone lungo lo Stretto di Hormuz e a est di esso. (ANSA).