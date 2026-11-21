(ANSA) - TEL AVIV, 21 NOV - ''Il Likud ha reso note le ''posizioni del partito per la formazione di un governo di unità nazionale'', in risposta all'appello del partito Yashar di Gadi Eisenkot, che ha invitato il partito del premier uscente Benjamin Netanyahu a una ''maratona di colloqui negoziali'' per la formazione di un governo. La prima condizione riguarda la ''cessazione immediata di tutti gli attacchi personali e i boicottaggi contro il primo ministro e il governo''. Viene richiesto l'impegno a ''includere tutti i partiti che sostengono l'esistenza d'Israele come Stato nazione del popolo ebraico''. La lettera riporta poi le ''linee guida proposte per la formazione del governo'' tra cui compare il ''rifiuto totale della creazione di uno Stato palestinese, salvaguardare i risultati conseguiti durante la guerra, tra cui le zone di sicurezza in Siria, Libano e Gaza secondo le linee di demarcazione attualmente in vigore, raggiungere un accordo sullo status degli studiosi della Torah, con una formula di ampio consenso''. Altri argomenti che saranno oggetto di negoziati sono la politica di sicurezza, la commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, la riforma del sistema giudiziario e un programma per il contrasto della criminalità organizzata, anche nel settore arabo. Non compare come precondizione la richiesta che Netanyahu sia il primo in un eventuale governo di rotazione. (ANSA).