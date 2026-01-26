(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Nel bilancio dei Nas dei carabinieri di Milano sull'attività svolta nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, c'è, tra l'altro, l'arresto di tre persone in operazioni che hanno riguardato il traffico di sostanze dopanti e che hanno permesso il sequestro di "nandrolone". Complessivamente sono state controllate 1705 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali il Nas di Milano ha riscontrato criticità che hanno portato alla denuncia di 57 persone, contestando 135 sanzioni amministrative. Le accuse sono abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria. Sotto la lente è finita anche la gestione dei farmaci stupefacenti, con violazioni sulle norme di conservazione. In particolare, si evidenzia che per sei di queste strutture è stato promosso un provvedimento sospensivo ovvero di sequestro per assenza dei requisiti autorizzativi. Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 237 ispezioni mirate, che hanno portato alla denuncia di 43 persone per reati che vanno dalla somministrazione farmaci guasti o imperfetti ed inosservanza di provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria, all'importazione di farmaci in assenza di registrazione Aifa e a sanzioni per violazioni della normativa di settore. In totale, nell'ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state fatte sanzioni amministrative per 405.000 euro e sono stati ritirati dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di 119.000 euro. (ANSA).