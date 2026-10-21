(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - I medici del Papa, il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora, comunicano che "sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia". (ANSA).