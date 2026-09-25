Il primo momento possibile per lo sviluppo stabile dei mattoni fondamentali per la vita sulla Terra risale a 4,33 miliardi di anni fa, quando il pianeta era giovanissimo, la crosta terrestre si era raffreddata e non avvenivano più tremendi e impatti con grandi meteoriti.

A dirlo sono le simulazioni fatte dal gruppo di ricerca guidato da Oleg Abramov, dell'Istituto di Scienze planetarie di Tucson, e pubblicate sulla rivista Nature Communications.

L'origine delle prime forme di vita rappresenta uno dei grandi enigmi ancora poco compresi e secondo alcune teorie la comparsa della vita per come la conosciamo oggi fu anticipata da una sorta di vita intermedia, basata sulla replicazione di molecole di Rna, cugine del Dna. Era il cosiddetto 'mondo a Rna' e ora, realizzando una serie di simulazioni al computer, i ricercatori hanno definito quali dovessero essere le condizioni ambientali minime affinché potesse prendere forma un mondo a Rna.

La Terra primordiale era continuamente bombardata da grandi oggetti cosmici, frammenti prodotti dagli impatti di oggetti grandi o residui della formazione di altri pianeti e, secondo le simulazioni, questi impatti producevano una grande instabilità e aumentavano notevolmente la temperatura della crosta terrestre. Bisognò aspettare che gli impatti si riducessero e solo allora si ebbero le condizioni sufficienti per la formazione del mondo a Rna.

Secondo gli autori della ricerca, tutto questo avvenne 4,33 miliardi di anni fa. Una data che precede di circa 130 milioni di anni quello che si ipotizza sia stata poi la prima vera forma di vita da cui presero origine tutte le altre, quella che viene chiamata tecnicamente 'Luca', ossia ultimo antenato comune universale. Uno studio che stabilisce come e quando sia comparsa la vita ma solamente il momento, dovuto alle condizioni ambientali, in cui tutto questo potrebbe essere avvenuto