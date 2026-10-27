(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Lui non ha fatto niente. Non c'è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze, non c'è il terrorismo, non c'è alcun reato e noi nell'udienza abbiamo contestato le imputazioni dal punto di vista del diritto". Lo hanno spiegato i legali di Youssef Siher dopo l'udienza in carcere nella quale il 30enne ha scelto di non rispondere alle domande del gip. Gli avvocati Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar hanno chiesto alla giudice che il ricercatore torni libero. (ANSA).