(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - La possibile corsa di JD Vance alla presidenza si complica. Dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato, i finanziatori del partito repubblicano hanno fatto sapere di non poter sostenere Vance come candidato al 2028 perchè troppo legato a Donald Trump per poter fare una campagna di successo. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Alcuni alleati di Vance gli avrebbero suggerito piani alternativi alla presidenza, quali correre per il governatore dell'Ohio e riprendersi il suo seggio in Senato. Vance ha respinto tutte e due le ipotesi. (ANSA).