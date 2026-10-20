Sono durati oltre tre ore gli interrogatori del 16enne e del 17enne accusati di tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso nella vicenda della minicar di Monteverde. Vittime sei persone tra cui l'attore Davide Iacopini. Lo rende noto la procuratrice dei minori Giovanna Lebboroni che in una nota spiega che i due indagati "hanno reso dichiarazioni rispondendo alle domande loro rivolte dal Pubblico Ministero". "Eventuali ulteriori comunicazioni saranno valutate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, avuto riguardo alle esigenze investigative e alla tutela del segreto che copre alcuni degli atti delle indagini preliminari", aggiunge la Procuratrice. (ANSA).