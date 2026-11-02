(ANSA) - BRUXELLES, 02 NOV - I cyberattacchi agli impianti di refrigerazione della grande distribuzione hanno raggiunto anche il Belgio, con diversi punti vendita coinvolti delle principali catene del Paese, tra cui Delhaize, Carrefour, Spar e Intermarché. L'attacco ha seguito lo stesso modus operandi già osservato in Francia e ha preso di mira i sistemi di refrigerazione intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Stando a quanto riporta l'agenzia Belga disservizi si riscontrano anche presso un negozio Ikea. (ANSA).