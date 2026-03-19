(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Hsbc sta valutando dei drastici tagli del personale nei prossimi anni, con l'amministratore delegato Georges Elhedery che punta sull'intelligenza artificiale per ridurre i ruoli nei settori middle e back office. Lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza dei fatti. I cambiamenti, scrive l'agenzia, potrebbero interessare circa 20.000 posizioni lavorative, ovvero il 10% della forza lavoro di Hsbc. I ruoli che non prevedono il contatto diretto con la clientela nei centri di assistenza globali sono tra quelli più vulnerabili ai tagli, sebbene la valutazione sia ancora in una fase iniziale. (ANSA).