(ANSA) - SANAA, 11 OTT - Gli Houthi yemeniti affermano di aver sferrato, a partire da sabato, un attacco in quattro ondate contro l'aeroporto di Riad e di aver attaccato impianti energetici sauditi. Finora non avevano rivendicato i raid. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha affermato che il gruppo sostenuto dall'Iran «ha condotto quattro operazioni di rilievo nelle ultime 24 ore utilizzando missili balistici, missili da crociera e droni». Saree ha precisato che sono stati presi di mira più volte l'aeroporto di Riad, nonché quello di Dammam e due impianti appartenenti alla compagnia petrolifera statale saudita Aramco. (ANSA).