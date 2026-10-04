(ANSA-AFP) - SANAA, 04 OTT - Il portavoce militare degli Houthi yemeniti, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo ha lanciato un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riad e nella zona di Khurais - ricca di giacimenti petroliferi - nella parte orientale del Regno. "Entrambe le operazioni hanno raggiunto con successo i propri obiettivi", ha affermato il portavoce in una nota pubblicata su X. "Gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti", prosegue la nota. (ANSA-AFP).