(ANSA) - TEGUCIGALPA, 01 SET - L'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez ha ottenuto oggi il proscioglimento definitivo dalle accuse di riciclaggio di denaro e frode nell'ambito del caso Pandora II. Al termine dell'udienza preliminare, un giudice di garanzia ha stabilito l'estinzione del procedimento e disposto il rilascio definitivo dell'ex capo dello Stato, revocando le misure cautelari precedentemente imposte. Secondo la decisione, non è stata dimostrata la necessaria tracciabilità dei fondi che sarebbero stati destinati a una campagna politica, né che gli 11 accordi esaminati nel procedimento fossero stati adottati dal potere legislativo. La difesa di Hernandez aveva presentato 31 prove documentali e un testimone, sostenendo che le decisioni contestate erano state prese quando l'ex presidente era alla guida del Congresso nazionale e non dell'Esecutivo. Il pubblico ministero aveva invece presentato 16 documenti, un testimone e tre perizie. La decisione può essere impugnata davanti alla Corte d'appello. Hernandez, presidente dell'Honduras dal 2014 al 2022, era stato condannato negli Stati Uniti per narcotraffico e successivamente graziato dal presidente Donald Trump. (ANSA).