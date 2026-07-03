(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Ultimo, alla vigilia del grande evento domani a Tor Vergata a Roma con 250mila spettatori, si conferma al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana e anche in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq, con il nuovo lavoro Il giorno che aspettavo. Stabile - rispetto a una settimana fa - sul secondo gradino del podio Geolier con Tutto è possibile da 108 settimane nelle zone alte della classifica (il rapper occupa anche l'ottava posizione, in risalita, con Dio lo sa - Atto II). Terzo posto per i Muse, con il nuovo progetto discografico The Wow! Signal, decimo album della band britannica, unica new entry della settimana. Olly perde una posizione ed è quarto con Tutta Vita (sempre), davanti a Shiva con Vangelo. Bresh mantiene il sesto gradino con Mediterraneo (dopo il mare), repack del terzo album in studio del cantautore ligure. Segue Bad Bunny con Debi tirar mas fotos da 78 settimane in chart. Chiudono la top ten Comuni Mortali di Achille Lauro e Amatore di Samurai Jay, che da mesi continua a occupare la prima posizione nella classifica dei singoli con Ossessione. (ANSA).