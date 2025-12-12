(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il nuovo live album Ultimo Live Stadi 2025 debutta in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Niq. L'album, che racchiude la set list completa dell'ultimo tour, è anche al numero 1 tra i cd, vinili e musicassette: nel giro di pochi mesi sono 2 i live album dell'artista che guadagnano la vetta. A maggio era stata la volta di Ultimo Live Stadi 2024, dopo 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita. New entry anche al secondo posto, con Emis Killa che piazza la sua Musica Triste sul podio. Un progetto che per sonorità e linguaggio rappresenta la quintessenza del rap. Al terzo posto resiste, anche davanti alla valanga di uscite pre-natalizie, Olly con Tutta Vita (sempre), davanti al nuovo lavoro di Angelina Mango, tornata alla musica dopo un lungo periodo di stop, dal titolo Caramè, che dopo l'uscita in digitale arriva anche nella versione fisica e conquista il quarto posto. Il re della classifica della scorsa settimana Noyz Narcos scivola in quinta posizione con Funny Games. Sesta piazza per un altro album live: Memento Mori: Mexico City, il concerto dei Depeche Mode registrato durante le tre serate a Città del Messico nel 2023, in cui la band si è esibita davanti a oltre 200mila spettatori. Prima di un altro live, quello di Cesare Cremonini in Ottava posizione, si inserisce Michael Bublè con il natalizio Christmas. Chiudono la top ten Ernia con Per soldi e per amore e Eros Ramazzotti con Una Storia Importante. (ANSA).