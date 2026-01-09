(ANSA) - ROMA, 09 GEN - A dare il via al 2026, discograficamente parlando, è stato Tony Boy. Il trapper ha pubblicato il suo nuovo lavoro, dal titolo, Trauma ed è volato subito, nella prima settimana dell'anno, in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana e in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Al secondo posto, l'asso pigliatutto del 2025: Olly con Tutta vita sempre. Il giovane cantautore ligure, che ha vinto il festival di Sanremo, con Tutta vita ha conquistato il primo posto degli album più venduti nel 2025, l'album è stato anche il più ascoltato nel 2025 su Spotify. Terza piazza per Geolier con Dio lo sa - Atto II, da 83 settimane nella zona alta della classifica. Il trapper napoletano incassa anche la vetta dei singoli con Phanton, il brano che vede il feat con l'iconico artista americano 50 Cent. Seguono Artie 5ive con La Bellavita ed Ernia con Per Soldi e per Amore. Kid Yugi è sesto con Tutti i Nomi del Diavolo. Marracash fa risalire Persona, uscito nel 2019, dal 17/esimo al 7/o posto. L'unica band in top ten (anche nelle classifiche annuali) è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, ottavi con Hello World, Chiudono, Bad Bunny con Debì Tirar mas fotos e Annalisa (unica donna) con Ma io sono fuoco. (ANSA).