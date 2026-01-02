(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Dopo il trionfo dei brani natalizi della scorsa settimana, l'effetto 'classici delle Feste' è già quasi sparito. Michael Bublé, primo nell'hit parade degli album sette giorni fa con Christmas, precipita al 19/o posto e si riprende la vetta Olly con Tutta vita (Sempre), che è da ben 62 settimane nella top 100. Tra i singoli invece il boom prima su Tiktok e poi su Spotify di un brano di Emma del 2013, L'amore non mi basta, deflagra anche nella top ten, portando la canzone al primo posto (era ottava sette giorni fa). Fra cd, vinili e musicassette dominano ancora i Pink Floyd con l'edizione per il 50/o anniversario di Wish you were here. È il responso delle chart Fimi/Niq per la settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio Tra gli album sale in seconda posizione dalla sesta Ultimo con Ultimo Live Stadi 2025. Va su di un posto, dal quarto al terzo, Gemitaiz con Elsewhere. Passa dal quinto al quarto Paky con Gloria. Grandi risalite per altri due long seller: balza dal 18/o al quinto posto Dio lo sa - Atto II di Geolier, presente da 82 settimane in classifica, e si arrampica dalla 31/a alla sesta piazza Bad Bunny con Debí tirar más fotos, l'album del rapper portoricano da 52 settimane in classifica. Due posizioni in su, dalla nona alla settima, per Cesare Cremonini con Cremonini Live25. Rientra in top ten, all'8/o posto, era 13/o la settimana scorsa, Per soldi e per amore di Ernia. Scende di una posizione, ed è nono, Kid Yugi con Tutti i nomi del diavolo. Chiude decimo La Bellavita di Artie 5ive, che era 21/o sette giorni fa. Nella classifica dei singoli, grandi nuovi scatti per Olly & Juli che con Questa domenica salgono dal 17/o al secondo posto e per Perfezionista di Annalisa, in risalita dal 21/o al terzo posto. (ANSA).