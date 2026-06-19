(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Olivia Rodrigo conquista le classifiche italiane e si posiziona al numero della classifica generale degli album più venduti della settimana (secondo le rilevazioni Fimi/Niq), e anche in quella degli album più venduti in formato fisico (cd, vinile e musicassetta). Si tratta della prima artista internazionale a raggiungere questo traguardo quest'anno. L'ultima artista ad ottenere simili risultati è stata Taylor Swift lo scorso anno con il suo album The Life of a Showgirl. L'artista, intanto, continua a restare in vetta alla classifica globale di Spotify con il singolo Stupid Song (6,25 milioni di stream giornalieri) e ad essere l'artista più ascoltata in generale sulla piattaforma in questo momento. Balzo in avanti per Achille Lauro che passa dall'undicesima posizione alla seconda, a 61 settimane dalla pubblicazione, probabilmente grazie alla spinta ricevuta dai due show negli stadi di Roma e Milano dei giorni scorsi. Terza piazza per Tutto è possibile di Geolier, che occupa anche la decima posizione con Dio lo sa - Atto II, da 106 settimane nelle zone alte della classifica. Shiva, che deteneva la vetta, scivola al quarto posto con Vangelo, precedendo Bresh con Mediterraneo, terzo album in studio del cantautore italiano. Sesta posizione per Olly, al debutto nello stadio della sua Genova, davanti ad Astro con War, seconda new entry della settimana. Ottavo posto per Bad Bunny con Debi tirar mas fotos da 76 settimane in chart, nono per Amatore di Samurai Jay, che da settimane continua a occupare la prima posizione nella classifica dei singoli con Ossessione. (ANSA).