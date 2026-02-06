(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Kid Yugi asso pigliatutto. Il rapper con il nuovo album Anche gli eroi muoiono debutta al n.1 della classifica degli album, di quella di cd, musicassette e vinili e spopola in quella dei singoli con nove tracce del disco in top ten e il brano La violenza necessaria in testa, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Inoltre, il lavoro precedente, I nomi del Diavolo, è tornato nella zona alta dei dischi più venduti della settimana, piazzandosi al sesto posto ed estendendo il record a ben 42 settimane di presenza nei primi dieci posti. Geolier scivola in seconda posizione con Tutto è possibile. Un disco che ospita Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Il rapper napoletano è anche decimo con Dio lo sa - Atto II. Stabile sul terzo gradino del podio per Olly con Tutta vita sempre. Spinto dal successo ai Grammy Awards, premiato per Miglior Album dell'anno, Bad Bunny risale dalla 17/a alla quarta posizione con Debí Tirar Más Fotos. Risale di una posizione, ed è quinto, Tony Boy con Trauma. Stabile al settimo posto Bresh con Mediterraneo. Ottava piazza per Achille Lauro -tra i co-conduttori del prossimo festival di Sanremo - con Comuni Mortali. L'istrionico TonyPitony è nono con l'album omonimo. (ANSA).