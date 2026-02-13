(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Kid Yugi si conferma - per la seconda settimana - al n.1 della classifica degli album, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Anche il lavoro precedente, Tutti i nomi del Diavolo, resiste nella zona alta dei dischi più venduti della settimana, piazzandosi al settimo posto ed estendendo il record a 43 settimane di presenza non consecutive nei primi dieci posti. Geolier è stabile in seconda posizione con Tutto è possibile. Un disco che ospita Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Debutta sul terzo gradino del podio Laura Pausini - che si sta preparando alla co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti - con Io Canto 2, l'album che omaggia grandi successi italiani e che conquista la vetta della classifica cd, vinili e musicassette. Mantiene il quarto posto Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, album dell'anno agli ultimi Grammy Awards. L'artista portoricano è primo tra singoli con il brano DTMF. Olly scivola dal terzo al quinto posto Con Tutta vita sempre. Entra in sesta posizione Danno con Aka Danno, debutta solista del rapper dopo 30 anni di carriera e la lunga militanza nei Colle Der Fomento. Ottava piazza per Tony Boy con Trauma davanti ad Achille Lauro con Comuni Mortali e ad Ernia con Per Soldi e Per Amore. (ANSA).