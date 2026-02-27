(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Si conferma, rispetto a una settimana fa, il podio deli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Al primo posto ritroviamo Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, al secondo Geolier con Tutto è possibile (il rapper napoletano è anche nono con Dio Lo Sa - Atto II, da 90 settimane in classifica) e al terzo Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, album dell'anno agli ultimi Grammy Awards. Recupera due posizioni, e si piazza alle spalle dei primi tre, Olly con Tutta vita sempre. Entra in quinta posizione (e in vetta nella classifica dei formati fisici, cd, musicassette e vinili) il rapper sardo Low-Red con l'album Mario III, terzo capitolo della saga che prende il nome dal nome di battesimo dell'artista e segna una nuova fase profondamente introspettiva. Sesto posto per Achille Lauro, reduce dalla co-conduzione del festival di Sanremo per una sera, con Comuni Mortali, seguito da Pyrex con King of Dark, in discesa di tre gradini. In ottava posizione c'è Bresh con Mediterraneo. Chiude la top ten, tutta declinata al maschile, Artie 5ive con La Bellavita. Nei singoli, irrompe il festival di Sanremo: 11 delle prime 12 posizioni sono occupati dai brani in gara. In vetta Fedez e Masini con Male Necessario, che ipoteca la vittoria finale, seguito da Ditonellapiaga con Che Fastidio!, da Sayf con Tu mi piaci tanto, da Nayt con Prima che e da Samurai Jay con Ossessione. Più indietro Serena Brancale, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Arisa, Sal da vinci, Luchè. (ANSA).