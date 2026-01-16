(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Vola direttamente in testa alla classifica degli album più veduti della settimana e in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq, il quinto volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent'anni fa dal talento e dall'amore per il rap di Guè. Fastlife 5: Audio Luxury, prodotto da Cookin Soul, leggendario producer di Valencia, è primo nella top ten, scalzando Tony Boy, con il nuovo lavoro, dal titolo Trauma. Terza piazza per l'asso pigliatutto del 2025: Olly con Tutta vita sempre. Il giovane cantautore ligure, che ha vinto il festival di Sanremo, con Tutta vita ha conquistato il primo posto degli album più venduti nel 2025. Fuori dal podio, Tony Colombo, al debutto di Predestinato, viaggio tra destino e sentimento, in cui ogni brano racconta una parte autentica dell'artista e del suo rapporto con la musica. Un progetto che vanta la partecipazione di musicisti di livello mondiale: Steve Ferrone, Phil Palmer, Maurizio Fiordiliso e BDOG, attuale batterista di Jovanotti. Achille Lauro, con Comuni Mortali, risale di sei posizioni e occupa il quinto posto, davanti a Geolier, in discesa di tre gradini con Dio lo sa - Atto II, da 84 settimane nella zona alta della classifica. Seguono Ernia con Per Soldi e per Amore e Artie 5ive con La Bellavita. Chiudono la top ten Annalisa (unica donna) con Ma io sono fuoco e i Pinguini Tattici Nucleari, l'unica band nelle prime dieci posizioni (anche nelle classifiche annuali), con Hello World. Tra i singoli, conquista la vetta il fenomeno mondiale Djo, con End of Beginning. (ANSA).