(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Tornano gli U2 e vanno subito in vetta. Carnaval De Luz, il loro sedicesimo album in studio e il primo di inediti dopo nove anni, debutta direttamente al numero 1 della classifica di Fimi/Niq degli album più venduti in Italia nella settimana. Il disco è primo anche nella classifica dei formati fisici più venduti, cd, vinili e musicassette. Carnaval De Luz è una raccolta di 12 brani tra questi c'è anche Torn, un duetto tra Bono Vox e la grande Dolly Parton, la sua ultima performance vocale registrata prima della scomparsa avvenuta il 25 agosto scorso. Completano il podio degli album più venduti della settimana, Ultimo con il Live Tor Vergata che si è svolto a Roma il 4 luglio davanti a circa 250.000 persone; terzo Tutto è possibile Atto II di Geolier. In quarta piazza c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono post mortem; a seguire Olly con Tutta vita (Sempre) e Shiva e il suo Vangelo. Al settimo posto la new entry il disco Gli anni degli 883, in auge in coincidenza della serie tv. Chiudono la hit parade degli album più venduti, 22Simba con Miria, Bresh con Mediterraneo (Dopo il mare) e decimo La Bellavita del rapper Artie 5ive. Tra le new entry dei cd, vinili e musicassette c'è anche Ultimo con il Live Tor Vergata e La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria il celebre disco che segnò la collaborazione tra Ornella Vanoni - scomparsa un anno fa - e i giganti della musica brasiliana Vinicius de Moraes e Toquinho, disco che ha compiuto ben 50 anni. Questa la classifica degli album più venduti della settimana (dal 13 novembre al 19 novembre 2026): 1) CARNAVAL DE LUZ - U2(EMI UNIVERSAL MUSIC) 2) ULTIMO LIVE TOR VERGATA - ULTIMO (ULTIMO RECORDS - BELIEVE) 3) TUTTO È POSSIBILE - ATTO II, GEOLIER (ATLANTIC- WARNER MUSIC) 4) ANCHE GLI EROI MUOIONO POST MORTEM, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 5) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 6) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST / COLUMBIA-SONY MUSIC) CURA, TONY BOY (22 SRL/ATLANTIC-WARNER MUSIC) 7) GLI ANNI - 883 (WARNER MUSIC- WARNER MUSIC) 8) MIRIA, 22SIMBA (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC) 9) MEDITERRANEO (DOPO IL MARE), BRESH (EPIC - SONY MUSIC) 10) LA BELLAVITA - ARTIE 5IVE (TRENCHES RECORDS ENT / WARNER RECORDS- WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) SENTIRE LA MUSICA, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) ERI SOLO DA INCONTRARE, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST) 3) NELLA BORSA, PINGUINI TATTICI NUCELARI (EPIC - SONY MUSIC) 4) LONTANO, SFERA EBBASTA (CUPIDO SRL-UNIVERSAL MUSIC) 5) PER NOI - GEOLIER FEAT. ACHILLE LAURO (ATLANTICWARNER MUSIC) E questa quella dei cd, vinili e musicassette: 1) CARNAVAL DE LUZ - U2(EMI UNIVERSAL MUSIC) 2) ULTIMO LIVE TOR VERGATA - ULTIMO (ULTIMO RECORDS - BELIEVE) 3) LA VOGLIA, LA PAZZIA, L'INCOSCIENZA, L'ALLEGRIA - ORNELLA VANONI, TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES (NAR INTERNATIONAL - ADA/WARNER MUSIC) 4) CURA, TONY BOY (22 SRL/ATLANTIC-WARNER MUSIC) 5) THRILLER - MICHAEL JACKSON (EPIC / LEGACY RECORDINGS - SONY MUSIC). (ANSA).