(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Geolier rilancia e raddoppia. Il rapper napoletano vola direttamente in testa alla classifica degli album più venduti della settimana, in quella dei cd, vinili e musicassette e occupa le prime dieci posizioni di quella dei singoli, secondo le rilevazioni Fimi/Niq, con il nuovo album Tutto è possibile. Un disco che, riflettendo sul successo senza idealizzarlo, unisce mondi lontani e li fa convivere nello stesso racconto, ospitando Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi. Geolier raddoppia la sua presenza in top ten, grazie anche al quinto posto di Dio lo sa - Atto II, da 85 settimane in classifica. Al secondo posto, in risalita di uno, Olly con Tutta vita sempre. Il giovane cantautore ligure, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, con Tutta vita ha conquistato il primo posto degli album più venduti nel 2025. Si deve accontentare della terza piazza Guè, primo una settimana fa con il quinto volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent'anni fa dal talento e dall'amore per il rap dell'artista. Fuori dal podio Tony Boy con Trauma. Achille Lauro, con Comuni Mortali, è sesto, davanti a A$AP Rocky, settimo al debutto con Don't Be Dumb, suo quarto album a distanza di otto anni dall'ultimo lavoro. Ottava posizione per Ernia con Per Soldi e per Amore, seguito da Artie 5ive con La Bellavita e Bad Bunny con Debì tirar mas fotos. (ANSA).