(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Geolier, a 38 settimane dall'uscita, si riprende la vetta della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio Lo Sa - Atto II, uscito più di due anni fa. A farne le spese è 22simba, che scivola al seconda posto con Miria, il nuovo progetto del rapper è composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K. Shiva risale di una posizione ed è terzo con Vangelo, davanti a Olly con Tutta Vita (sempre), da 102 settimane in classifica. Quinta piazza, in recupero di un gradino rispetto a una settimana fa, c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Seguono due new entry: Ariete è sesta con Tutti tornano a casa, che arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro ed è stato anticièpato dal singolo Che Bella Vita con Angelina Mango, davanti all'edizione speciale di Rubber Soul dei Beatles che conquista il primo posto nella classifica cd, vinili e musicassette. Bresh è ottavo, con Mediterraneo (dopo il mare). Chiude la top ten Achille Lauro con Comuni Immortali. Tra i singoli, si conferma ancora al primo posto Sfera Ebbasta con il brano Lontano. (ANSA).